Anastasio nuovo Segretario generale del Comune, Sodano: “Guida solida per far correre la macchina amministrativa”

Il Dott. Mario Nunzio Anastasio si è insediato come nuovo Segretario generale del Comune di Agrigento. Subentra alla Dott.ssa Floresta, che ha ricoperto l’incarico fino ad oggi. Il Segretario generale è una figura centrale nella vita di un Comune. Garantisce la legittimità degli atti e assiste giuridicamente gli organi dell’ente. Coordina l’attività dei dirigenti e sovrintende alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa. È il punto in cui l’indirizzo politico dell’Amministrazione incontra la struttura tecnica che deve tradurlo in atti, procedure e servizi. Per una città complessa e ricca di sfide come Agrigento, la scelta di questa figura ha un peso decisivo. Il Dott. Anastasio è un professionista di altissimo profilo. Unisce una conoscenza approfondita del diritto amministrativo e degli enti locali a una lunga esperienza diretta nella guida della macchina comunale. Negli anni ha ricoperto l’incarico di segretario comunale in numerosi comuni della Campania, diversi per dimensioni, contesto e complessità. Ha poi assunto il ruolo di Segretario generale del Comune di Afragola e presieduto commissioni di concorso in diverse amministrazioni e maturato esperienza nella consulenza agli enti pubblici. È un percorso che gli consente di padroneggiare tanto le norme quanto il funzionamento concreto degli uffici e di muoversi con equilibrio tra rigore giuridico ed esigenze reali dei territori.

«Ho avuto modo di lavorare con il Dott. Anastasio fin dalle prime ore del suo insediamento», dichiara il Sindaco di Agrigento, Michele Sodano. «In appena ventiquattro ore ha dimostrato di saper leggere con attenzione la realtà della nostra città, che è complessa e chiede, a chi arriva, di capirla in fretta. Ha individuato con prontezza e lucidità soluzioni concrete e modalità di lavoro capaci di dare slancio alle pratiche e far avanzare le procedure. Ho trovato in lui pragmatismo, visione e la capacità di trovare sempre la strada giusta dentro le regole. È esattamente ciò di cui Agrigento ha bisogno in questa fase.» «Un Comune che funziona è un Comune che rispetta le norme e al tempo stesso dà risposte in tempi ragionevoli. Su questo terreno si costruisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Con il Dott. Anastasio vogliamo rafforzare l’organizzazione degli uffici, accelerare i procedimenti e consolidare trasparenza e legalità come tratti distintivi di questa Amministrazione. Sono convinto che la sua esperienza ci aiuterà a farlo con più forza e più rapidità.» «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Dott.ssa Floresta», aggiunge il Sindaco, «per il lavoro svolto con serietà, competenza e senso delle istituzioni. Ha accompagnato l’Amministrazione nei suoi primi mesi di attività, in una fase delicata di avvio e di riorganizzazione. A lei va la riconoscenza mia, della Giunta e della città, insieme all’augurio di ogni successo per il suo percorso professionale.» «Al Dott. Anastasio auguro buon lavoro, a nome mio, della Giunta e dell’intera comunità agrigentina», conclude il Sindaco. «Agrigento merita un’amministrazione capace di trasformare ogni impegno in un risultato concreto, e di farlo ogni giorno. Sono certo che insieme potremo dare all’azione amministrativa il passo che la città merita.»