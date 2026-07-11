Fabrizio Cammarata alla guida dell’Akragas SLP

L’Akragas SLP affida la guida tecnica della prima squadra a Fabrizio Cammarata. Il tecnico nisseno sarà l’allenatore dei biancazzurri nella stagione 2026/2027, inaugurando un nuovo corso all’insegna dell’esperienza e della progettualità.

Nato a Caltanissetta, Cammarata può vantare un curriculum di assoluto prestigio, costruito prima da calciatore e poi da allenatore. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus al fianco di Alessandro Del Piero, ha disputato oltre 300 gare tra i professionisti, vestendo le maglie di Verona, Cagliari, Torino, Parma e Salernitana tra Serie A e Serie B, oltre ad aver fatto parte delle nazionali giovanili azzurre.

Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso un percorso tecnico di respiro internazionale. Dalle prime esperienze in Italia, tra Sulmona e settore giovanile del Pescara, è approdato all’estero allenando in Russia, Oman, Albania con Dinamo Tirana e Apolonia Fier, quindi in Australia, dove ha conquistato la FFA Cup come vice allenatore del Melbourne Victory, prima della recente esperienza negli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Nasr di Dubai.

Un profilo di grande esperienza, competenza e visione internazionale che la società ha scelto per guidare il progetto tecnico biancazzurro e affrontare con ambizione la stagione 2026/2027.