Ribera, veicolo distrutto dalle fiamme e danni all’abitazione: al via indagini

Notte di fuoco a Ribera in via Quartararo dove è andato in fiamme un Fiat Doblò appartenente ad un pensionato. Il mezzo è stato completamente distrutto; le fiamme alte hanno aggredito anche il prospetto dell’abitazione dell’uomo. Lanciato l’allarme dallo stesso proprietario sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sciacca e i Carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini per capire l’origine del rogo. Nessuna pista viene esclusa.