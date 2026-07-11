Ultime Notizie

A Sciacca torna “Icaro Fest” il festival degli artisti di strada

Icaro Fest è un evento inserito nel cartellone di Sciacca Estate 2026. 

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Torna questo fine settimana a Sciacca Icaro Fest, il festival degli artisti di strada organizzato dal Comune di Sciacca in collaborazione con la compagnia Joculares.

Oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 luglio, a partire dalle ore 20.30, artisti di strada animeranno le vie e le piazze del centro storico con spettacoli coinvolgenti e gratuiti. Le location saranno Corso Vittorio Emanuele, Via Roma e la “Chiazza” di via Licata.

Icaro Fest è un evento inserito nel cartellone di Sciacca Estate 2026. 

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore allo Spettacolo Francesco Dimino invitano famiglie e bambini a partecipare, come nelle due edizioni precedenti.

La compagnia Joculares è da anni protagonista, soprattutto in Sicilia e in Calabria, di spettacoli di teatro di strada e arti circensi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Trovato morto l’anziano scomparso a Santa Margherita di Belice
Apertura

Travolto da moto mentre attraversa la strada, morto 48enne
Apertura

Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo lite: arrestato
Agrigento

Fuma in ospedale, poi minaccia medici e forze dell’ordine: denunciato immigrato 
Apertura

Ruba scooter e tenta la fuga, arrestato 18enne agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv