A Sciacca torna “Icaro Fest” il festival degli artisti di strada

Torna questo fine settimana a Sciacca Icaro Fest, il festival degli artisti di strada organizzato dal Comune di Sciacca in collaborazione con la compagnia Joculares.

Oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 luglio, a partire dalle ore 20.30, artisti di strada animeranno le vie e le piazze del centro storico con spettacoli coinvolgenti e gratuiti. Le location saranno Corso Vittorio Emanuele, Via Roma e la “Chiazza” di via Licata.

Icaro Fest è un evento inserito nel cartellone di Sciacca Estate 2026.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore allo Spettacolo Francesco Dimino invitano famiglie e bambini a partecipare, come nelle due edizioni precedenti.

La compagnia Joculares è da anni protagonista, soprattutto in Sicilia e in Calabria, di spettacoli di teatro di strada e arti circensi.