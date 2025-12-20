Anziano pensionato fermato e rapinato in strada nel centro di Agrigento 

È stato fermato, bloccato in strada mentre stava per tornare a casa e derubato del portafogli all’interno del quale custodiva oltre cento euro. È successo nella Salita Damareta, strada che dalla sede della Banca d’Italia di Agrigento conduce alla via Esseneto.

La vittima è un pensionato agrigentino di 83 anni. Secondo quanto ricostruito, l’anziano sarebbe stato preso di mira da due immigrati: uno lo ha immobilizzato mentre l’altro gli ha sfilato il borsello. Poi la fuga. Sulla vicenda indagano i poliziotti delle Volanti.