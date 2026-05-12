Agrigento

Appalti e sanità, Cgil Agrigento lancia raccolta firme 

L’iniziativa è aperta a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini attivi, associazioni e realtà territoriali che vogliono contribuire a costruire una rete di partecipazione

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

La CGIL di Agrigento, guidata dal Segretario Generale Alfonso Buscemi, promuove l’iniziativa “Assemblea delle Assemblee”, in programma il prossimo 15 maggio alle ore 16:00 presso il  salone Pio La Torre della CGIL Agrigento, in via Matteo Cimarra 23.

L’incontro sarà un importante momento di confronto, partecipazione e mobilitazione sociale attorno a due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate a temi centrali per il mondo del lavoro e per i diritti dei cittadini: appalti e sanità pubblica. La raccolta firme punta, da un lato, a garantire maggiore legalità, sicurezza e dignità salariale nel sistema degli appalti e, dall’altro, a difendere il diritto universale alla cura e rafforzare il sistema sanitario pubblico. La presentazione dei due referendum sarà curata dai segretari confederali Salvina Mangione e Franco Gangemi, che illustreranno contenuti e obiettivi delle proposte.

L’iniziativa è aperta a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini attivi, associazioni e realtà territoriali che vogliono contribuire a costruire una rete di partecipazione e impegno civile. Concluderà i lavori Ignazio Giudice, Segretario regionale CGIL Sicilia. “La partecipazione democratica e il coinvolgimento delle comunità – afferma la CGIL di Agrigento – rappresentano strumenti fondamentali per difendere i diritti sociali, il lavoro dignitoso e la sanità pubblica. Il nostro futuro passa dalla partecipazione”.

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