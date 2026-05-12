Appalti e sanità, Cgil Agrigento lancia raccolta firme 

La CGIL di Agrigento, guidata dal Segretario Generale Alfonso Buscemi, promuove l’iniziativa “Assemblea delle Assemblee”, in programma il prossimo 15 maggio alle ore 16:00 presso il salone Pio La Torre della CGIL Agrigento, in via Matteo Cimarra 23.

L’incontro sarà un importante momento di confronto, partecipazione e mobilitazione sociale attorno a due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate a temi centrali per il mondo del lavoro e per i diritti dei cittadini: appalti e sanità pubblica. La raccolta firme punta, da un lato, a garantire maggiore legalità, sicurezza e dignità salariale nel sistema degli appalti e, dall’altro, a difendere il diritto universale alla cura e rafforzare il sistema sanitario pubblico. La presentazione dei due referendum sarà curata dai segretari confederali Salvina Mangione e Franco Gangemi, che illustreranno contenuti e obiettivi delle proposte.

L’iniziativa è aperta a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini attivi, associazioni e realtà territoriali che vogliono contribuire a costruire una rete di partecipazione e impegno civile. Concluderà i lavori Ignazio Giudice, Segretario regionale CGIL Sicilia. “La partecipazione democratica e il coinvolgimento delle comunità – afferma la CGIL di Agrigento – rappresentano strumenti fondamentali per difendere i diritti sociali, il lavoro dignitoso e la sanità pubblica. Il nostro futuro passa dalla partecipazione”.