Agricoltori e dipendenti Consorzio bonifica, Catanzaro: “Serve intervento immediato” 

“Raccolgo e rilancio con forza le preoccupazioni espresse dall’Associazione Liberi Agricoltori in vista dell’assemblea straordinaria del 13 maggio. Il silenzio delle istituzioni regionali sulla gestione della stagione irrigua 2026 e sulla paralisi amministrativa del Consorzio di Bonifica Ag3 è inaccettabile”. Lo dichiara oggi Michele Catanzaro, Capogruppo Pd all’Ars.

“Gli agricoltori hanno diritto a risposte chiare su avvio dell’irrigazione, assegnazione dei volumi d’acqua e modalità di pagamento del servizio. Non è tollerabile – dice – che, con invasi pieni e fiumi che sversano in mare, non esista ancora un piano operativo”. Catanzaro esprime ancora una volta piena solidarietà anche ai dipendenti del Consorzio Ag3, che da mesi attendono stipendi e certezze. Senza la loro serenità lavorativa non può funzionare alcun servizio irriguo. La loro dignità è parte integrante della tenuta del comparto agricolo.

“Sostengo l’appello dell’associazione a fare fronte comune: agricoltori, lavoratori e amministrazioni locali devono essere ascoltati. Chiedo all’Assessorato regionale all’Agricoltura e ai vertici del Consorzio – conclude l’Onorevole Catanzaro – di assumersi immediatamente le proprie responsabilità. E condivido la richiesta di un intervento urgente del Prefetto di Agrigento affinché garantisca trasparenza, tempi certi e tutela di un intero territorio produttivo lasciato senza risposte”.