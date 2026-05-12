Il Club Nautico Punta Piccola di San Leone apre le porte alla vela

Il Club Nautico Punta Piccola A.S.D. aderisce al “Vela Day 2026”, la grande iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare bambini, giovani e adulti al mondo della vela e della cultura del mare. Le giornate dedicate all’evento si svolgeranno il 30 maggio e il 2 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso la sede del Club Nautico Punta Piccola A.S.D., sita sul Lungomare Falcone-Borsellino (ex Eliporto) – San Leone, Agrigento.

Nel corso delle due giornate il Circolo offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di vivere gratuitamente un’esperienza diretta in barca, affiancati da istruttori qualificati, promuovendo i valori dello sport, della sicurezza in mare, della sostenibilità ambientale e della formazione nautica. Il Vela Day rappresenta un’importante occasione per far conoscere la vela come disciplina sportiva, esperienza educativa e strumento di crescita personale, accessibile a tutte le età a partire dai sei anni. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di visitare le strutture del Circolo, conoscere i programmi della Scuola Vela e prendere parte ad attività pratiche in mare.

“Il mare rappresenta una risorsa educativa, culturale e sportiva straordinaria per il nostro territorio – dichiara il Presidente Benedetto Adragna –. Attraverso il Vela Day vogliamo aprire il Club Nautico Punta Piccola alla comunità, promuovendo i valori dello sport, della condivisione e del rispetto dell’ambiente marino.” “Questa iniziativa – aggiunge il Consigliere delegato alla vela Maurizio Timineri – è un’occasione concreta per avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica velica, favorendo inclusione, aggregazione e formazione nautica. La vela non è soltanto sport agonistico, ma anche cultura del mare, educazione e crescita personale.” Nel corso delle giornate saranno distribuiti materiali informativi e gadget ufficiali della Federazione Italiana Vela e del main sponsor “Kinder Joy of Moving”, nell’ambito del progetto nazionale che nel 2025 ha registrato quasi 13.000 tessere promozionali e circa 10.000 nuovi tesserati in tutta Italia.