Sport

Il Club Nautico Punta Piccola di San Leone apre le porte alla vela

Le giornate dedicate all’evento si svolgeranno il 30 maggio e il 2 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Il Club Nautico Punta Piccola A.S.D. aderisce al “Vela Day 2026”, la grande iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare bambini, giovani e adulti al mondo della vela e della cultura del mare. Le giornate dedicate all’evento si svolgeranno il 30 maggio e il 2 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso la sede del Club Nautico Punta Piccola A.S.D., sita sul Lungomare Falcone-Borsellino (ex Eliporto) – San Leone, Agrigento

Nel corso delle due giornate il Circolo offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di vivere gratuitamente un’esperienza diretta in barca, affiancati da istruttori qualificati, promuovendo i valori dello sport, della sicurezza in mare, della sostenibilità ambientale e della formazione nautica.  Il Vela Day rappresenta un’importante occasione per far conoscere la vela come disciplina sportiva, esperienza educativa e strumento di crescita personale, accessibile a tutte le età a partire dai sei anni. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di visitare le strutture del Circolo, conoscere i programmi della Scuola Vela e prendere parte ad attività pratiche in mare. 

Il mare rappresenta una risorsa educativa, culturale e sportiva straordinaria per il nostro territorio – dichiara il Presidente Benedetto Adragna –. Attraverso il Vela Day vogliamo aprire il Club Nautico Punta Piccola alla comunità, promuovendo i valori dello sport, della condivisione e del rispetto dell’ambiente marino.” “Questa iniziativa – aggiunge il Consigliere delegato alla vela Maurizio Timineri – è un’occasione concreta per avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica velica, favorendo inclusione, aggregazione e formazione nautica. La vela non è soltanto sport agonistico, ma anche cultura del mare, educazione e crescita personale.”  Nel corso delle giornate saranno distribuiti materiali informativi e gadget ufficiali della Federazione Italiana Vela e del main sponsor “Kinder Joy of Moving”, nell’ambito del progetto nazionale che nel 2025 ha registrato quasi 13.000 tessere promozionali e circa 10.000 nuovi tesserati in tutta Italia. 

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