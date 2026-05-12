Ribera dice addio a Domenico Smeraglia, domani lutto cittadino e funerali 

Ribera si prepara a dare l’ultimo saluto a Domenico Smeraglia, il quarantottenne deceduto domenica mattina in un tragico incidente avvenuto a Seccagrande. I funerali di Smeraglia si svolgeranno domani (13 maggio ndr) pomeriggio, alle ore 16, presso la chiesa madre della città e saranno officiati dall’arciprete Giuseppe Argento.

Nel Comune crispino, così come anticipato dal sindaco Matteo Ruvolo, sarà lutto cittadino con attività chiuse durante le esequie e bandiere a mezz’asta. Domenico Smeraglia era una persona molto conosciuta in città anche grazie alla sua attività di pizzaiolo. Da anni, infatti, gestiva la pizzeria “Il melograno”.