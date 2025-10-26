Appartamento in fiamme a Cannatelo: l’intervento dei Vigili del fuoco

Due squadre di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti a Cannatelo per un incendio all’interno di un appartamento. Nell’incendio nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme molto probabilmente è scaturito da alcuni zampironi; verifiche in corso anche da parte delle volanti della Polizia intervenute a supporto dei Vigili del fuoco.