Agrigento

Appartamento in fiamme a Cannatelo: l’intervento dei Vigili del fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Due squadre di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti a Cannatelo per un incendio all’interno di un appartamento. Nell’incendio nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme molto probabilmente è scaturito da alcuni zampironi; verifiche in corso anche da parte delle volanti della Polizia intervenute a supporto dei Vigili del fuoco.

