Donna incinta investita da un pullman, è grave

La donna di 25 anni è stata trasferita in codice rosso in gravissime condizioni

 Una donna di 25 anni, incinta, è stata investita da un pullman di linea extraurbana mentre era a piedi in via Buonriposo a Palermo. L’impatto e stato violentissimo. Personale medico del 118 l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sono gravissime. Sul posto polizia municipale che sta eseguendo rilievi e indagini. Il mezzo è stato sequestrato

