Arrestato pusher che spacciava in bici

Nel corso di un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della stazione di Catania Nesima, supportati dai militari del C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno intensificato le attività di vigilanza nei quartieri di “San Giovanni Galermo”, “Cibali” e “San Pio X”, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano e comportamenti illeciti.

L’operazione, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza dei cittadini, ha consentito un’azione capillare dei militari dell’Arma che hanno effettuato diversi controlli alla circolazione stradale per verificare il rispetto da parte di automobilisti e centauri delle norme del Codice della Strada e sanzionare quindi le condotte di guida pericolose.

Nel complesso, l’attività in argomento ha permesso ai carabinieri di controllare una decina di persone ed altrettanti veicoli contestando 4 violazioni al Codice della Strada tra cui omessa copertura assicurativa obbligatoria e omessa revisione periodica, per un importo complessivo di oltre 1.500 euro. E’ stato ritirato un documento di circolazione e sequestrato ai fini della confisca un mezzo.

Nel corso dell’attività in argomento una pattuglia degli stessi militari nel transitare in via Abate Silvestri del quartiere San Giovanni Galermo, all’altezza del parco giochi, ha osservato un giovane a bordo di una bicicletta mentre percorreva la predetta via.

Hanno deciso di sottoporlo ad un controllo e il ciclista non appena ha capito che stava per essere fermato dai Carabinieri ha cercato invano di divincolarsi perché è stato immediatamente bloccato. Nell’immediatezza gli investigatori hanno notato una grossa sporgenza all’altezza dell’addome e quindi hanno chiesto al giovane, identificato per un 27enne catanese di consegnare eventuali sostanze illecite in suo possesso.

E così il 27enne ha spontaneamente consegnato tre grossi involucri trasparenti contenenti, complessivamente 500 grammi circa di marijuana. Le operazioni di ricerca comunque effettuate sulla sua persona hanno permesso ai Carabinieri di recuperare la somma di denaro di 100 euro che, insieme alla droga, sono stati sequestrati.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale il 27enne è stato arrestato dai militari dell’Arma di Nesima e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.