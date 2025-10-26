Agrigento
In fiamme un’altra auto in via Gioeni, è la seconda volta in due settimane
In fiamme l’auto di proprietà di un operaio trentottenne. Al via le indagini per chiarire la causa del rogo
Ancora una notte di fuoco in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Un incendio ha danneggiato la Ford Focus di proprietà di un operaio trentottenne residente nel quartiere. È il secondo episodio del genere che si verifica in appena due settimane.
Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un evento doloso o di un fatto accidentale. Bisognerà attendere la relazione dei pompieri per stabilirlo.
Redazione
