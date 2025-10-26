Agrigento

In fiamme un’altra auto in via Gioeni, è la seconda volta in due settimane 

In fiamme l’auto di proprietà di un operaio trentottenne. Al via le indagini per chiarire la causa del rogo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ancora una notte di fuoco in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Un incendio ha danneggiato la Ford Focus di proprietà di un operaio trentottenne residente nel quartiere. È il secondo episodio del genere che si verifica in appena due settimane.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un evento doloso o di un fatto accidentale. Bisognerà attendere la relazione dei pompieri per stabilirlo. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Colpo di pistola ad aria compressa contro un’auto parcheggiata, individuato e denunciato l’autore 
Apertura

Continua a perseguitare e minacciare l’ex fidanzata, arrestato 25enne licatese 
Agrigento

In fiamme un’altra auto in via Gioeni, è la seconda volta in due settimane 
Cammarata

Coniugi donano loculo per garantire sepoltura a giovane migrante a Cammarata
Apertura

Investita da un pullman, muore in ospedale giovane immigrata di 25 anni
Ultime Notizie

Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora