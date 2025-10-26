Apertura
Colpo di pistola ad aria compressa contro un’auto parcheggiata, individuato e denunciato l’autore
Sembrerebbe essere stata una bravata quella che ieri sera, nell’area del cimitero di Raffadali, ha creato non pochi allarmismi nella comunità. Un colpo di pistola ad aria compressa è stato esploso all’indirizzo di un’auto parcheggiata distruggendo il lunotto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che, in breve tempo, hanno individuato e denunciato l’autore del gesto. Non è chiaro ancora il motivo ma, secondo prime informazioni, si tratterebbe di una “bravata” e non di un gesto mirato.
