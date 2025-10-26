Apertura

Colpo di pistola ad aria compressa contro un’auto parcheggiata, individuato e denunciato l’autore 

Sembrerebbe essere stata una bravata quella che ieri sera, nell'area del cimitero di Raffadali, ha creato non pochi allarmismi nella comunità

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Sembrerebbe essere stata una bravata quella che ieri sera, nell’area del cimitero di Raffadali, ha creato non pochi allarmismi nella comunità. Un colpo di pistola ad aria compressa è stato esploso all’indirizzo di un’auto parcheggiata distruggendo il lunotto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che, in breve tempo, hanno individuato e denunciato l’autore del gesto. Non è chiaro ancora il motivo ma, secondo prime informazioni, si tratterebbe di una “bravata” e non di un gesto mirato. 

