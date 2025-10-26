Continua a perseguitare e minacciare l’ex fidanzata, arrestato 25enne licatese 

Avrebbe violato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa tornando a perseguitare e minacciare l’ex fidanzata nonostante i diversi avvertimenti a cambiare rotta. I carabinieri della Compagnia di Licata, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento emesso dal gip del tribunale di Agrigento, hanno arrestato un venticinquenne del posto.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Secondo la ricostruzione, il giovane non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale mettendo in atto condotte persecutorie nei confronti dell’ex compagna.