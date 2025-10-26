Apertura

Continua a perseguitare e minacciare l’ex fidanzata, arrestato 25enne licatese 

Avrebbe violato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa tornando a perseguitare e minacciare l’ex fidanzata

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe violato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa tornando a perseguitare e minacciare l’ex fidanzata nonostante i diversi avvertimenti a cambiare rotta. I carabinieri della Compagnia di Licata, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento emesso dal gip del tribunale di Agrigento, hanno arrestato un venticinquenne del posto.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Secondo la ricostruzione, il giovane non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale mettendo in atto condotte persecutorie nei confronti dell’ex compagna.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Colpo di pistola ad aria compressa contro un’auto parcheggiata, individuato e denunciato l’autore 
Apertura

Continua a perseguitare e minacciare l’ex fidanzata, arrestato 25enne licatese 
Agrigento

In fiamme un’altra auto in via Gioeni, è la seconda volta in due settimane 
Cammarata

Coniugi donano loculo per garantire sepoltura a giovane migrante a Cammarata
Apertura

Investita da un pullman, muore in ospedale giovane immigrata di 25 anni
Ultime Notizie

Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora