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Incornato da un toro in un’azienda agricola: morto 78enne

L'uomo è stato ferito al petto dall'animale.

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 78 anni, Vincenzo Giaconia, è morto dopo essere stato incornato da un toro in un’azienda agricola nelle campane tra Gangi e Geraci Siculo. L’uomo è stato ferito al petto dall’animale. Sono intervenuti alcuni lavoratori dell’azienda che hanno tentato di praticare le manovre salvavita e sono state inviate due ambulanze dal 118, ma il medico, dopo avere tentato di rianimarlo, ne ha costatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura di Termini Imerese, per accertare cosa sia successo

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