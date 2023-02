Arnone assolto anche in appello dall’accusa di furto di un fascicolo

Dopo l’assoluzione in primo grado di un anno fa quando Il Tribunale di Agrigento, giudice monocratico Terranova, ha assolto Giuseppe Arnone, ex consigliere comunale ad Agrigento, dall’accusa di furto con destrezza perché aveva ricevuto in consegna un fascicolo di una causa civile dalla cancelleria e lo aveva trattenuto con sé, per un paio d’ore, prima di restituirlo, è arrivato anche in appello il sigillo assolutorio.

La Procura di Agrigento aveva appellato la sentenza assolutoria ed in primo grado aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione senza condizionale.

Arnone, è stato difeso dall’avvocato Daniela Principato.