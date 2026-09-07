Pesce in cattivo stato di conservazione, scatta il sequestro e la sanzione per ristorante

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina, un ristoratore ritenuto responsabile di violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le sanzioni sono scaturite da un accesso ispettivo eseguito dai militari dell’Arma unitamente a personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, nell’ambito dei mirati servizi programmati periodicamente a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

Nel corso della verifica sono emerse gravi irregolarità nella conduzione dell’attività, con particolare riferimento alle modalità di conservazione dei cibi: difatti, all’interno di un congelatore della cucina, sono stati rinvenuti diversi chilogrammi di prodotti ittici di vario genere, stoccati in cattivo stato di conservazione e secondo una non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

Alla luce di quanto emerso, sono state comminate sanazioni amministrative per circa 3.000 euro, mentre è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività fino al totale ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste.