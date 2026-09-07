Divampa incendio in un magazzino: trovato morto un uomo

Un 47enne è stato trovato morto in magazzino allo Zen di Palermo in cui era divampato un incendio. Il decesso sarebbe stato causato dalle fiamme o per le esalazioni provocate dal rogo. Secondo quanto si è appreso, la vittima sarebbe un broker assicurativo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e trovato il corpo dell’uomo senza vita. Indagano i carabinieri.