Ascensori non funzionanti al Poliambulatorio, la replica dell’Asp di Agrigento

In riscontro alla problematica degli ascensori non funzionanti presso il poliambulatorio di Agrigento, evidenziata dalla mamma di un paziente disabile, interviene il direttore del Distretto Sanitario di Agrigento, Ercole Marchica, con alcune precisazioni: “gli impianti elevatori presso la struttura di via Giovanni XXIII sono attualmente fuori servizio ma va detto che tutti gli ambulatori, compresa la radiologia, la cardiologia, il PUA ed il punto per il pagamento ticket, sono allocati sullo stesso piano strada lato nord e dunque non è necessario salire o scendere di livello per accedere ad altri servizi specialistici. Al piano strada con accesso allo spiazzale lato sud sono presenti i soli uffici amministrativi. Peraltro – continua il dottor Marchica – la proprietà degli impianti (e conseguentemente la loro manutenzione) non è riconducibile unilateralmente all’ASP di Agrigento visto che all’interno del centro polifunzionale di via Giovanni XXIII sono presenti diverse tipologie di servizi regionali. Ad ogni modo – conclude il direttore – per superare a piè pari la questione, comunico che l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità di Agrigento, prevista dal PNRR nazionale, comporterà la realizzazione di due nuovi ascensori che, dai piani strada, porteranno sino al quarto livello della struttura dove saranno allocati i nascenti, nuovi servizi”.