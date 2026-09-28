La Rai racconta il genio di Luigi Pirandello a 90 anni dalla sua morte

A 90 anni dalla scomparsa di Luigi Pirandello e nel centenario di “Uno, nessuno e centomila”, Rai Radio Techetè dedica al grande scrittore e drammaturgo siciliano la puntata di “Radio Techetè racconta”, in diretta mercoledì 30 settembre alle 13.00, condotta da Giacinto De Caro e Gianluca Polverari. Un viaggio radiofonico nell’universo di uno dei protagonisti assoluti della letteratura e del teatro del Novecento, maestro del grottesco e del metateatro, capace di indagare come pochi altri la crisi dell’identità, il rapporto tra realtà e apparenza, tra maschera e individuo, tra ragione e follia.

Il 2026 segna, così, una doppia ricorrenza pirandelliana: 90 anni dalla morte dello scrittore, nato ad Agrigento, allora Girgenti, nel 1867 e morto a Roma nel 1936, e 100 anni dalla pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila”, uno dei suoi romanzi più celebri per il quale nel 1934 Pirandello ricevette il Premio Nobel per la Letteratura. Ma chi era Pirandello oltre l’immagine severa consegnata ai libri di scuola? “Radio Techetè racconta” ne ripercorre la figura attraverso episodi, contraddizioni e singolarità biografiche. A partire dal luogo della nascita: una contrada di campagna affacciata sul mare dal nome quasi profetico, Caos. La sua esistenza fu profondamente segnata anche dal dolore familiare, con il progressivo aggravarsi delle condizioni psichiche della moglie. E poi il Nobel del 1934, accolto da Pirandello con una sobrietà quasi teatrale, lontana dalla celebrazione e dal clamore. Persino le sue ultime volontà sembrano appartenere a una pagina della sua letteratura. Pirandello chiese un funerale semplice, solo lui, con il cocchiere, il cavallo e la carrozza, senza partecipanti, fiori e commemorazioni. Una vita e un’opera attraversate da identità molteplici, contraddizioni, maschere e paradossi. Un Pirandello che, ancora oggi, continua a interrogarci su chi siamo, su come ci vediamo e, soprattutto, su come gli altri ci vedono: uno, nessuno e centomila.La puntata di “Radio Techetè racconta” è ascoltabile all’indirizzo https://www.raiplaysound.it/programmi/radiotecheteracconta e sull’app RaiPlay Sound.