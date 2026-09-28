Unikore, corsi di Medicina anche a Siracusa e Ragusa

È ufficiale l’apertura dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia a Siracusa e a Ragusa a cura dell’università Kore di Enna. L’Anvur, l’agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, ha infatti pubblicato sul proprio sito il parere favorevole che si attendeva per l’accreditamento. I bandi per l’accesso ai corsi sono in fase di pubblicazione. A Siracusa, si spiega in una nota, la Kore ha attivato anche il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, già autorizzato. L’ateneo di Enna apre nella città Aretusea due dei più importanti percorsi di laurea, entrambi corsi magistrali a ciclo unico, di sei anni il primo, di cinque anni il secondo. E’ la prima volta a Siracusa, dove la Kore di Enna da diversi anni ha una propria sede di rappresentanza nell’isola di Ortigia.

L’attivazione della laurea in Medicina a Ragusa è definito dalla Kore “un impegno nuovo nel territorio Ibleo e anch’esso storico”. Per le due nuove sedi di Medicina nel sud-est della Sicilia, si sottolinea dalla Kore, è stata fondamentale la collaborazione delle locali Asp e dei loro direttori generali che hanno sottoscritto con l’università di Enna le necessarie convenzioni per il tirocinio degli studenti e le attività assistenziali dei docenti, approvate dall’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso. Determinante per l’iter positivo dell’accreditamento, osserva la Kore, il parere favorevole del presidente della Regione, Renato Schifani, che “ha avuto modo di apprezzare in più occasioni lo straordinario sviluppo dell’ateneo ennese nelle infrastrutture per la didattica e la ricerca, tra le quali quelle di Biologia, che ha personalmente inaugurato insieme con la ministra Bernini”. Con queste nuove sedi a Siracusa e a Ragusa, e con la sede di Infermieristica a Caltagirone già attiva da due anni, la Kore di Enna diviene “un’università multi-campus di riferimento per tutto il Sud-Est della Sicilia” che saranno esplicitate in una prossima conferenza stampa.