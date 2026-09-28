Agrigento

Paura ad Agrigento, litiga con la fidanzata e getta una bombola di gas dal balcone

Protagonista della vicenda un trentenne immigrato residente nella Città dei templi. L’uomo è stato identificato e denunciato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Litiga con la fidanzata e in un momento di rabbia getta dal balcone una bombola di gas che si schianta nel cortile sottostante. È successo in un edificio in via Esseneto, nel centro di Agrigento. Protagonista della vicenda un trentenne immigrato residente nella Città dei templi. L’uomo è stato identificato e denunciato dalla polizia per il reato di getto pericoloso di cose.

L’episodio non ha provocato per fortuna danni o conseguenze ma la paura per i residenti è stata tanta. Sono stati loro a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver sentito il boato provocato dal lancio della bombola. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti sul posto e hanno immediatamente identificato il trentenne che ha subito ammesso le proprie responsabilità. L’uomo ha dichiarato di aver agito in un momento d’ira dopo aver litigato con la fidanzata. 

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