Politica

Incendi, Savarino: “Aiuto concreto, siamo al fianco dei territori, allevatori e agricoltori”

Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino, al termine della riunione di Giunta

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

“In Giunta abbiamo deliberato lo stanziamento di 25 milioni di euro, il massimo possibile in questo momento, per far fronte alla crisi causata dagli incendi che hanno colpito la Sicilia e dare un concreto aiuto ai territori, agli allevatori e agli agricoltori. Di questi, 10 milioni saranno destinati al comparto agricolo per sostenere le aziende che hanno subito danni e consentire agli allevatori l’acquisto del foraggio necessario. I restanti 15 milioni saranno assegnati alla Protezione civile per gli interventi di competenza. Si tratta di un primo sostegno alle comunità colpite, in attesa della quantificazione complessiva dei danni”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, al termine della riunione di Giunta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

“Mi scappava”, sorpreso dai poliziotti nella villa che stava svaligiando: arrestato 
Apertura

Chiede mille euro a commerciante di Canicattì, 25enne indagato per tentata estorsione 
Agrigento

Evade dai domiciliari, poliziotti lo vedono rientrare dalla finestra: arrestato 
Apertura

Importuna passanti sul lungomare di Marina di Palma e viene picchiato, indagini
Agrigento

Messaggio intimidatorio in un cantiere, “avvertimento” per una ditta agrigentina
banner italpress istituzionale banner italpress tv