dalla Regione

Incendi, dalla Regione 25 milioni per i primi interventi

Nel dettaglio 15 milioni saranno destinati agli interventi di Protezione civile e 10 milioni di ristori per i danni alle imprese agricole.

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Il governo Schifani ha approvato in giunta un primo pacchetto di interventi da 25 milioni di euro per contrastare gli effetti degli incendi della scorsa settimana in Sicilia. La proposta è contenuta in un emendamento che sarà inserito  nel disegno di legge 1030 Stralcio IV in discussione nei prossimi giorni all’Ars. Nel dettaglio, si tratta di 15 milioni destinati agli interventi di Protezione civile e di 10 milioni di ristori per i danni alle imprese agricole.

«Era necessario intervenire tempestivamente  – afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – per sostenere i territori e le attività produttive duramente colpiti dagli incendi. Ma era necessario dare anche un segnale forte alle tante comunità siciliane che hanno subito ingenti perdite. La Regione è al loro fianco e continuerà a fare la propria parte. Con questo primo stanziamento il mio governo assicura risorse immediate per fronteggiare l’emergenza e avviare rapidamente tutti gli interventi necessari per tutelare il nostro sistema produttivo e accompagnare la ripresa dei territori. Ringrazio ancora una volta tutti i volontari, la Protezione civile regionale e i vigili del fuoco per il lavoro straordinario fatto in questi giorni, sono il volto migliore della Sicilia

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