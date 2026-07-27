I The Kolors stasera in concerto a Sciacca, attivato servizio bus navetta

Fa tappa a Sciacca il tour estivo dei The Kolors, una delle band musicali più popolari del momento in Italia, con la sua musica pop rock trascinante e i suoi brani di successo. Grande l’attesa per il concerto della band formata da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso). Il concerto, a ingresso gratuito, è in programma questa sera in piazza Angelo Scandaliato, con inizio alle ore 22. L’evento musicale è inserito nel programma di Sciacca Estate 2026.

Sarà attivo da oggi il servizio di bus navetta dal quartiere Perriera, da Gaie di Garaffe, verso il centro storico. Ecco il dettaglio delle linee, delle fermate, degli orari del servizio attivato dall’Amministrazione comunale con la società di trasporti Aeternal: Due le linee previste, una dalle ore 18:00 alle ore 01:00 e l’altra dalle 20:30 alle ore 01:00, entrambe senza soluzione di continuità, secondo l’itinerario:

Partenza: Capolinea (Fermata) Via Allende – Via Amendola – Via Dante – Via Cansalamone – (Fermata) Via Gaie di Garaffe – Via Cansalamone – Via Modigliani – Via Carlo Marx – Capolinea Porta San Salvatore;

Ritorno: Capolinea Porta San Salvatore – Via Friscia Maglienti – P.zza Don Luigi Sturzo (Porta Palermo) – Via Madonna Della Rocca – Via Ovidio – Via Amendola – (Fermata) Via Allende – Via Cansalamone – (Fermata) Via Gaie di Garaffe.