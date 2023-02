ASP Agrigento, nominati tre nuove dirigenti farmaciste

Proseguono le azioni mirate al potenziamento degli organici all’ASP di Agrigento. Con una serie di recentissimi provvedimenti deliberativi, parte di un piano organico destinato ad incrementarsi ulteriormente nelle prossime settimane, la Direzione aziendale ha disposto nuove nomine, immissioni in servizio ed approvato graduatori per diversi profili professionali. Si tratta, nel dettaglio, della nomina a tempo indeterminato di due nuovi infermieri tramite scorrimento di graduatorie concorsuali condivise, dell’affidamento di due incarichi a tempo determinato di dirigente medico in igiene degli alimenti e della nutrizione, dell’assegnazione temporanea di un tecnico sanitario di radiologia medica e dell’incarico di un dirigente medico in ostetricia e ginecologia. Approvati anche gli atti e le graduatorie relative a sette posti di dirigente medico di radiodiagnostica e sei di radiodiagnostica.

Questa mattina il commissario straordinario, Mario Zappia, ha inoltre ricevuto, per la formale sottoscrizione del contratto, tre nuove dirigenti farmaciste accompagnate dal direttore dell’Unità operativa complessa di farmacia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, Giuseppe Bellavia. Si tratta di Germana Mirabelli, Maria Madonia e Valeria Ciotta, vincitrici delle procedure concorsuali