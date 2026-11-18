Non si arrestano le attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania mirate al contrasto delle corse clandestine di cavalli nonché delle altre forme di illegalità connesse all’impiego degli equidi. In mattinata, in tale contesto, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante insieme al personale del Dipartimento di Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e della Polizia Municipale, hanno eseguito un controllo nel quartiere “San Cristoforo”, presso due stalle risultate entrambe abusive.

All’interno sono stati trovati 2 equidi in buona salute uno dei quali è risultato privo di microchip. Il cavallo regolarmente microchippato è risultato, tuttavia, già oggetto di precedente sequestro amministrativo con divieto di movimentazione da una precedente stalla oggetto di ispezione. Al termine degli accertamenti un 49enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,è stato deferito all’Autorità Giudiziaria,ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’uomo, pregiudicato catanese, nonostante fosse stato nominato custode dell’equide sottoposto a sequestro ha consentito lo spostamento dell’animale in un altro luogo.

Un 19enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse segnalazioni giudiziarie, proprietario degli animali è stato invece sanzionato amministrativamente per avere attivato una stalla senza la prescritta comunicazione alle autorità competenti, nonché, per avere omesso il controllo sanitario relativo all’anemia infettiva equina e per l’assenza del michochip identificativo su uno dei due animali. Sono in corso accertamenti, in materia di edilizia e urbanistica, da parte del personale della Polizia Municipale. Le verifiche preventive alle strutture di ricovero, sulla regolarità degli allevamenti e delle stalle, sull’identificazione degli equidi e sul rispetto degli obblighi sanitari sono particolarmente importanti perché consentono di far emergere situazioni irregolari e di rafforzare la rete di vigilanza intorno a un’attività, quella delle corse clandestine, che quando organizzata illegalmente, può mettere a rischio vite umane e animali.