Un viaggio in bicicletta sospeso tra il mito eterno della Magna Grecia e l’oro verde di Sicilia. Tutto questo e tanto altro è stata la «Tappa dell’Olio Nuovo» di Girolio d’Italia, la manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio tramite il Coordinamento regionale siciliano, e finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura. Una iniziativa nata per celebrare la produzione olivicola locale che ha unito cicloturismo, cultura e territorio, la fatica nobile della bicicletta con la poesia di una terra generosa e indomita e ha avuto come palcoscenico speciale il Parco Archeologico di Selinunte.

La carovana, composta da 130 partecipanti di tutte le età, capitanata dall’ex Commissario Tecnico azzurro Daniele Bennati, testimonial dell’evento, ha attraversato un anello di 60 chilometri dove il verde argenteo degli ulivi secolari si fondeva con l’azzurro profondo del Mar Mediterraneo. I partecipanti sono partiti dal Sistema delle piazze di Castelvetrano, dove è stato allestito un villaggio gastronomico con i sapori mediterranei e con tutte gli oli Dop e IGP siciliani, per dirigersi verso la città di Menfi, dove gli amministratori locali li hanno accolto con una deliziosa pausa a base di bruschette, formaggi e dolci per ristorarsi dalle fatiche. La seconda tappa dell’itinerario è stata il parco archeologico più grande d’Europa: Selinunte e Cave di Cusa, 270 ettari di storia che al suo interno ospitano anche 20 ettari di alberi di ulivo. Qui, dove la pietra sembra ancora respirare il lavoro degli antichi scalpellini, fino alla macchia mediterranea profumata di timo e rosmarino, ogni pedalata è stata un’immersione nella bellezza selvaggia della Valle del Belice. Intorno alle 14:00, il silenzio solenne delle colonne doriche di Selinunte ha accolto il passaggio dei ciclisti e la consegna della bandiera di Città dell’Olio al direttore del Parco Archeologico Felice Crescente, che l’ha ricevuto dal presidente nazionale Michele Sonnessa. La pedalata si è poi conclusa con l’arrivo a Castelvetrano. Qui, protagonista assoluto è stato l’olio extravergine nuovo, appena franto. Le grandi cultivar del territorio — la regina Nocellara del Belice, la delicata Biancolilla e la decisa Cerasuola — hanno raccontato il carattere autentico di queste colline. Le soste lungo il percorso si sono trasformate in un rito conviviale: il profumo inebriante del pane nero di Castelvetrano appena tostato e irrorato a crudo con olio nuovo, accompagnato da formaggi pecorini stagionati, olive condite e altre eccellenze contadine, ha regalato a ciclisti e visitatori l’emozione pura dell’ospitalità siciliana.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI.

“Una giornata di grande festa, di grande partecipazione per questa prima tappa del Giro d’Italia. – detto il presidente nazionale dell’associazione Città dell’Olio Michele Sonnessa – Un evento che abbiamo lanciato a Lampedusa nell’edizione zero ma che qui a Castelvetrano e Menfi celebra la sua prima tappa, celebriamo l’olio nuovo con l’obiettivo di creare cultura, raccontare il territorio. E qui siamo in uno scenario meraviglioso dove l’olio rappresenta cultura, storia, identità, paesaggio e soprattutto comunità”

Gli fa eco il sindaco della città di Castelvetrano Giovanni Lentini: “Castelvetrano è la città degli olivi e dei templi ma anche la città dei grandi palazzi storici del 600, del sistema delle piazze dove ci sono bellissime chiese come la chiesa di San Domenico, la Sistina di Sicilia. Una città che ha una identità culturale e una economia che si fonda sull’oliva di Castelvetrano conosciuta in tutta Italia”

In linea anche la dichiarazione di Francesco Gagliano, assessore all’Agricoltura del Comune di Menfi: «La tappa di Girolio d’Italia a Menfi si è confermata un’importante occasione di valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze produttive e della cultura dell’olio. È stato bello vedere cittadini, visitatori e famiglie partecipare a un’esperienza che ha saputo unire la scoperta del paesaggio, la tradizione olivicola e il piacere di stare insieme. Attraversare le nostre campagne, tra vigneti e uliveti, incontrare i produttori e conoscere da vicino il nostro olio extravergine ha permesso di raccontare l’identità più autentica di Menfi, prima Comunità dell’Olio d’Italia. Il successo di questa tappa ci sprona ad investire in occasioni capaci di promuovere le nostre eccellenze, rafforzare il legame con le tradizioni e far conoscere Menfi come territorio di qualità, accoglienza e cultura».

Non nasconde la propria soddisfazione il Vice-presidente nazionale e Coordinatore regionale Giosuè Catania: “La prima tappa di Girolio in Sicilia è un grande risultato per Castelvetrano che è la patria dell’olio e dell’olivo. Abbiamo lavorato sodo grazie anche alla fiducia che ci è stata accordata dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e alla grande collaborazione delle due comunità, di Castelvetrano e di Menfi, e anche del Parco Archeologico di Selinunte che è diventato il 43esimo ente siciliano a far parte di questa grande famiglia di Città dell’Olio della Sicilia. Vogliamo che Girolio sia un primo e significativo esempio del turismo lento che può prendere piede nella nostra terra”.

“Il recupero di quasi venti ettari di oliveti, che testimoniano la presenza dei greci in Sicilia, è servito a dare un nuovo aspetto paesaggistico al Parco che oggi è caratterizzato proprio da ulivi monumentali di cui siamo molto orgogliosi – afferma il direttore Parco Archeologico di Selinunte Felice Crescente – consideriamo l’olio uno dei prodotti fondamentali della dieta mediterranea ma anche il frutto di una cultura millenaria che vogliamo custodire e preservare anche con il nostro impegno all’interno della rete delle Città dell’Olio”.

Un’esperienza da ricordare anche per il testimonial dell’evento Daniele Bennati: “Nel corso della mia carriera sportiva, l’olio EVO è stato un alleato prezioso. Ha fatto parte stabilmente della mia dieta di atleta ma ha anche rafforzato il legame che ho con la mia terra, la Toscana, dove la cultura dell’olivo è molto radicata. Questo è il periodo dell’anno che preferisco, perché quando arriva sulle tavole l’olio nuovo c’è aria di festa. Per queste ragioni, essere ambasciatore delle Città dell’Olio è una responsabilità ma allo stesso tempo un grande onore”.