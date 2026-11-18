I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale hanno arrestato due pusher ritenuti presunti responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Una speditiva attività info-investigativa condotta dai militari dell’Arma ha convogliato l’attenzione degli investigatori su un 30enne ed un 16enne, entrambi sospettati di avere intrapreso un’attività di spaccio di stupefacenti. In serata, durante un servizio predisposto per il contrasto dello spaccio, una pattuglia di Carabinieri in modalità “discreta” ha scorto una micro car, con a bordo proprio i due giovani, il cui conducente ha iniziato ad effettuare manovre di andirivieni in via Vitale per poi allontanarsi in direzione di Acireale. Considerata tale condotta sospetta gli operanti hanno atteso il successivo passaggio della predetta auto che, a forte velocità dopo un’inversione di marcia, ha accostato sul ciglio della strada lasciando il motore acceso.

Nella circostanza il passeggero, dopo essere sceso dal mezzo con fare guardingo ha fatto il giro dell’auto osservando con attenzione se intorno se ci fosse qualcuno per poi risalire a bordo. Successivamente è sceso il conducente il quale, arrivato in prossimità di cespugli presenti suo ciglio della strada, ha afferrato tra di essi un involucro di carta di giornale ed è risalito in auto. Dopo aver prelevato del materiale dal pacchetto lo ha nuovamente risposto nei cespugli per poi riprendere la marcia in auto. A quel punto due equipaggi sono intervenuti fermando in sicurezza il veicolo e, identificato il conducente ed il passeggero, rispettivamente per il 30enne pregiudicato ed il 16enne entrambi di Acireale, hanno iniziato le attività di ricerca sulla loro persona e sul veicolo.

Nell’abitacolo del mezzo sono state recuperate una dose di crack ed una di cocaina mentre sulla persona del 30enne la somma in denaro contante di 290 euro, ritenute il ricavo dell’attività illecita di spaccio. L’involucro di carta, recuperato nel punto dove il 30enne lo aveva nascosto, conteneva 20 dosi termosaldate di crack del peso complessivo di 7,61 grammi ed altre 11 dosi di cocaina del peso di 4,52 grammi. Tutto il predetto materiale ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale entrambi sono stati arrestati e messi a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie. Dopo la convalida dell’arresto per il 30enne è stata disposta la sottoposizione ai domiciliari, mentre per il minorenne il collocamento presso una comunità alloggio per minori.