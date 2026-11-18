I numeri emersi dallo scrutinio delle elezioni per il rinnovo degli organismi dell’Ordine dei biologi della Sicilia presentano “incongruenze statistiche che non possono essere liquidate con semplici dichiarazioni di regolarita’. E’ necessario fare piena luce su quanto accaduto, nell’interesse degli iscritti e della trasparenza democratica”. Lo affermano i candidati della lista “Noi Biologi per la Sicilia”, intervenendo sulle contestazioni relative alla consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine dei biologi della Sicilia e dopo il sequestro dei pc a seguito della segnalazione alle forze dell’ordine. Sarebbe emerso anche un ulteriore accesso alla banca dati elettorale ed e’ stata inoltre presentata una denuncia affinché l’autorita’ giudiziaria disponga gli accertamenti necessari a verificare eventuali manomissioni. Parallelamente, e’ stato promosso un ricorso in sede amministrativa per ottenere l’annullamento delle elezioni. Il dato piu’ eclatante – precisano – riguarda la “sproporzione” tra voti di lista e preferenze individuali:

“A fronte dei 3.250 voti dichiarati per la lista Simbiosi, i suoi 15 candidati avrebbero totalizzato 1.924 preferenze ciascuno, con centinaia di voti in piu’ rispetto a quelli attribuiti allo schieramento, in alcuni casi tra 300 e 600. Sul versante opposto, a fronte di circa 1.300 voti di lista, ricavati per differenza dai voti validi, i 15 candidati avrebbero raccolto soltanto tra 410 e 480 preferenze ciascuno. In sostanza, da una parte preferenze in eccedenza rispetto ai voti di lista, dall’altra un numero di preferenze pari a circa un quarto dei voti attribuiti alla lista stessa. Un’anomalia che pone interrogativi precisi sulla dinamica del voto e che richiede verifiche puntuali”. A rendere ancora piu’ delicata la vicenda, proseguono i candidati di ‘Noi Biologi per la Sicilia’, “e’ il fatto che le forze dell’ordine abbiano sequestrato due computer e che sarebbe emerso un ulteriore accesso alla banca dati elettorale. Chiediamo che il paradosso statistico emerso dai risultati trovi risposte documentate e verificabili”.