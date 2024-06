Asp di Agrigento, presentate le Centrali Operative Territoriali: le interviste 

Conferenza stampa d’inaugurazione delle COT (Centrali Operative Territoriali)” questa mattina ad Agrigento presso la sala riunioni Direzione generale ASP. Le potenzialità delle COT, per una sanità più vicina ai bisogni delle persone e per una più efficiente continuità tra assistenza ospedaliera e territoriale, sono state illustrate dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, dal direttore del Dipartimento Cure Primarie ASP, Ercole Marchica, e dal referente Gruppo Lavoro Locale per la gestione del personale infermieristico, Vincenzo Mancuso.

La COT costruisce, con le banche dati disponibili, una mappa di orientamento alla rete dei servizi per i cittadini, utilizzabile da tutte le COT dell’ASP. Si tratta della implementazione di una rete delle Strutture Sanitarie e delle Unità di Offerta Sociosanitarie e Sociali inerenti i servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari presenti in ciascun Distretto dell’ASP e le associazioni di volontariato/terzo settore in raccordo con i Servizi Sociali dei Comuni; all’interno di ogni Cot ci sarà un coordinatore infermieristico, 5 infermieri per garantire la turnistica, 1 personale di supporto amministrativo;

Durante la conferenza è stato effettuato un collegamento telematico con le sedi COT di Agrigento, Licata, Ribera e Canicatti per il taglio del nastro in contemporanea. I presidi si trovano a Canicattì in via Pietro Micca n. 36; ad Agrigento in via Esseneto n.10, ed occupa il secondo piano di un più ampio edificio, a Ribera presso il Comune di Ribera, in via Circonvallazione snc; e a Licata in via Santa Maria snc.