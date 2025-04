Assistenza e nuovi centri per i bambini autistici, Capodieci: “un aiuto in più per le famiglie”

Centri diurni a Menfi, Aragona e Canicattì; Aba, cioè i centri di analisi dei disturbi che hanno sede ad Agrigento, Ribera, Sambuca di Sicilia, Aragona, Canicattì, Licata e San Giovanni Gemini; tre mini equipe territoriali che avranno competenze sui distretti di Ribera, Agrigento e Licata, e due centri di diagnosi precoce ad Agrigento e Sciacca. Questi le nuove azioni messe in campo dall’Asp di Agrigento, sotto la direzione del manager Giuseppe Capodiceci, a sostegno delle famiglie con bambini autistici.

In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico. L’esordio dell’autismo è precoce, solitamente si manifesta tra i 14 e i 28 mesi di età, prevalentemente tra i maschi.

Le nuove attività sono state presentate in concomitanza della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, e come ogni anno, l’Asp insieme ai centri, scuole, associazioni e istituzioni domani 2 aprile saranno in marcia alla Valle dei Templi proprio per sensibilizzare la popolazione sul disturbo dello spettro autistico. Inoltre sempre domani i monumenti di Agrigento si illumineranno di blu.