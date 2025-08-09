Agrigento

Attività commerciali nella riserva di Punta bianca? Chiesto sequestro della struttura

Denuncia presentata da Giuseppe Arnone e condivisa anche dal Pd

Pubblicato 15 secondi fa
Da Redazione

La denuncia, con tanto di bolli l’ha presentata Giuseppe Arnone, presidente del circolo “Giosuè Arnone” – Lega siciliana per la difesa della legalità e dell’ambiente, dopo aver invitato, nel corso di un pubblico dibattito tenutosi lo scorso luglio, le forze progressiste a non lasciarlo solo. In Procura ad Agrigento già sanno della denuncia (e dei suoi dettagli) che mira ad ottenere il sequestro immediato del Paradise pub, un esercizio commerciale dotato di bar, ambiente per trattenimenti ed altro realizzato nella riserva naturale di Punta bianca e secondo l’accusatore, in barba alle leggi e con una autorizzazione della Soprintendenza contestatissima.

Adesso, seppur con toni diversi, anche il circolo cittadino del Partito democratico ha fatto la sua parte,. Sostenendo, attraverso una lettera inviata al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ed invitandolo “di svegliarsi dal letargo”.

Il caso, particolarmente spinoso, è scoppiato e adesso la palla passa in mano della Procura della Repubblica che avrà il suo bel da fare nel mettere al loro posto tutti i tasselli della vicenda.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Attività commerciali nella riserva di Punta bianca? Chiesto sequestro della struttura
Licata

Al via rimozione amianto e rifiuti speciali lungo la Ss 115 in territorio di Licata
Agrigento

Risse nell’agrigentino, emessi 9 Daspo, 14 avvisi orali e 12 fogli via Obbligatorio con divieto di ritorno
Cultura

PaceFest 2025, il sindaco Marciante: “un successo che premia Caltabellotta”
Caltabellotta

Incendi a Caltabellotta, il sindaco richiede lo stato di calamità naturale
Agrigento

“La curva Bibbirria per l’ennesima volta rischia di sprofondare”, la segnalazione di Agrigento punto e a capo