Attività commerciali nella riserva di Punta bianca? Chiesto sequestro della struttura

La denuncia, con tanto di bolli l’ha presentata Giuseppe Arnone, presidente del circolo “Giosuè Arnone” – Lega siciliana per la difesa della legalità e dell’ambiente, dopo aver invitato, nel corso di un pubblico dibattito tenutosi lo scorso luglio, le forze progressiste a non lasciarlo solo. In Procura ad Agrigento già sanno della denuncia (e dei suoi dettagli) che mira ad ottenere il sequestro immediato del Paradise pub, un esercizio commerciale dotato di bar, ambiente per trattenimenti ed altro realizzato nella riserva naturale di Punta bianca e secondo l’accusatore, in barba alle leggi e con una autorizzazione della Soprintendenza contestatissima.

Adesso, seppur con toni diversi, anche il circolo cittadino del Partito democratico ha fatto la sua parte,. Sostenendo, attraverso una lettera inviata al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ed invitandolo “di svegliarsi dal letargo”.

Il caso, particolarmente spinoso, è scoppiato e adesso la palla passa in mano della Procura della Repubblica che avrà il suo bel da fare nel mettere al loro posto tutti i tasselli della vicenda.