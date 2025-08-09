Il traliccio di via Acrone è abusivo, ordinata rimozione entro trenta giorni 

Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni. Il dirigente comunale Alberto Avenia ha firmato l’ordinanza con cui viene imposta la rimozione di un traliccio di 24 metri installato nei pressi di via Acrone, nel centro di Agrigento. Ad occuparsi della rimozione sarà Rai-Rete Ferroviaria Italiana.

Durante un sopralluogo è stata accertata la presenza di un traliccio “collocato su un plinto di dimensioni pari a circa 3 metri per 3, con spessore che fuoriesce dal terreno di circa 50 centimetri”. Dai successivi accertamenti è emerso che la Sovrintendenza non aveva rilasciato alcuna autorizzazione per le opere. Per questo motivo entro trenta giorni il traliccio dovrà essere rimosso.