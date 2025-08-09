Agrigento

“La curva Bibbirria per l’ennesima volta rischia di sprofondare”, la segnalazione di Agrigento punto e a capo

Tra i commenti al post pubblicato sulla pagina del movimento quello della presidente del Cda di Aica, Danila Nobile

La curva Bibbirria per l’ennesima volta rischia di sprofondare”. Questa la segnalazione del movimento civico Agrigento punto e a capo che invita l’amministrazione comunale e i vertici Aica ad intervenire sulla manutenzione del tombino ed evitare che ancora una volta la strada sprofondi, e possa causare danni a persone o cose.

Si richiede che vengano adottate tutte le misure necessarie affinché l’opera sia finalmente realizzata o ripristinata in maniera definitiva e conforme agli standard di qualità previsti, prevenendo così il ripresentarsi della problematica. Attenderemo qualche altro giorno, poi, spediremo formale segnalazione, augurandoci che nel frattempo non sprofondi tutto”, si legge nel post pubblicato sulla pagina facebook del movimento civico rappresentato da Mario Aversa.

Tra i vari commenti sul post anche quello della neo presidente di Aica, Danila Nobile che scrive: “mandatemi privatamente tutti i riferimenti utili relativi a questo intervento e vedrò di interessarmi personalmente. Grazie”.

