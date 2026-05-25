Auto a fuoco in piazza Ravanusella: al via le indagini

All’alba in Piazza Ravanusella ad Agrigento un’auto è stata avvolta dalle fiamme in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere di natura dolosa. Nel rogo è stata coinvolta anche la colonnina per il ticket del parcheggio, rimasta danneggiata. Sono state avviate le indagini per accertare le cause dell’accaduto.





