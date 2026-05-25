Aeroporto Palermo, oltre 2.5 milioni di passeggeri nei primi quattro mesi del 2026

L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo chiude il primo quadrimestre del 2026 con risultati in forte miglioramento sia sul fronte del traffico passeggeri sia sotto il profilo economico-finanziario. Secondo i dati di Gesap, la societa’ di gestione dello scalo aereo palermitano, nei primi quattro mesi dell’anno lo scalo ha superato i 2,5 milioni di passeggeri, registrando una crescita del +6,73% rispetto allo stesso periodo del 2025, trainata in particolare dalla forte espansione del traffico internazionale.

Determinanti le performance dei mesi di marzo (+12%) e aprile (+6%), con quest’ultimo che ha segnato oltre 864 mila passeggeri in transito. Sempre piu’ significativa la componente internazionale, che rappresenta ormai il 40% del traffico totale, con oltre 344 mila passeggeri e una crescita di sei punti percentuali rispetto allo scorso anno, confermando il progressivo rafforzamento del ruolo di Palermo come porta strategica della Sicilia nel Mediterraneo.