Rissa con sparatoria in centro, ragazza ferita di striscio

Una maxirissa scoppiata in pieno centro a Palermo poteva traformarsi in una tragedia. Una ragazza è rimasta ferita dopo essere stata colpita di striscio da un colpo di pistola. La giovane è ricoverata all’ospedale Villa Sofia di Palermo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. E’ accaduto in via La Lumia, a due passi dal Teatro Politeama.

Indagano i carabinieri che hanno fatto nella notte i rilievi e hanno transennato la zona. Nelle ultime sore sono stati ascoltati alcuni giovani che erano presenti per provare a ricostruire la dinamica. Acquisiti dagli inquirenti anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Indaga la Procura.