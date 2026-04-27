Agrigento

Autobotti, dal 9 maggio cambiano le regole: ecco come funzionerà 

AICA introduce nuove modalità operative per il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotte, rivolte a tutte le utenze della provincia di Agrigento

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

A partire dal 9 maggio 2026, a seguito della cessazione dello stato di emergenza idrica, AICA introduce nuove modalità operative per il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotte, rivolte a tutte le utenze della provincia di Agrigento. L’obiettivo è garantire un servizio più efficiente, trasparente e controllato, assicurando continuità nell’erogazione dell’acqua anche in situazioni di disservizio.

 Il servizio sarà gestito esclusivamente tramite operatori autorizzati, iscritti in un elenco ufficiale aggiornato da AICA, costituito ai sensi dell’art. 50 del D.LGS 36/2023 e dell’allegato II.1 al medesimo decreto, a garanzia della qualità e della sicurezza della fornitura. In caso di mancanza d’acqua, gli utenti potranno effettuare una segnalazione: tramite piattaforma web oppure attraverso la linea telefonica dedicata.

La richiesta, che dovrà contenere i dati contrattuali dell’utenza, sarà presa in carico e verificata               tecnicamente in tempi rapidi. Gli utenti potranno monitorare lo stato della propria segnalazione. Accertata la necessità,  AICA attiverà l’intervento disponendo l’invio dell’autobotte tramite operatori autorizzati. La consegna avverrà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene.  Per le utenze servite da acquedotto, il costo del trasporto è a carico di  AICA, l’utente paga solo l’acqua in bolletta.  Per le utenze non servite da acquedotto (ma con contratto attivo), sia il costo dell’acqua che del trasporto saranno addebitati in bolletta

In nessun caso è previsto il pagamento diretto al trasportatore. Un sistema piu’ semplice e sicuro per tutti  con cui AICA  garantirà un monitoraggio costante del servizio, verificando: l’efficienza degli interventi, la qualità dell’acqua fornita, l’operato degli operatori incaricati. Con questa nuova procedura AICA. punta a offrire ai cittadini un servizio più accessibile, tracciabile e affidabile, rafforzando il rapporto di fiducia con il territorio e migliorando la gestione delle risorse idriche.

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