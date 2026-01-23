Agrigento
Automobilisti “distratti”, in un anno oltre duemila multe per violazione della Ztl in via Atenea
L’ultimo report, che fa riferimento al periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2025, parla chiaro: 2.504 multe in un anno
Automobilisti “distratti”, il più delle volte turisti, violano ripetutamente la zona a traffico limitata in via Atenea, nel cuore di Agrigento. L’ultimo report, che fa riferimento al periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2025, parla chiaro: 2.504 multe in un anno.
La media, dunque, è di oltre 200 violazioni al mese. Si tratta spesso di turisti, sia stranieri che italiani, con macchine prese a noleggio ma non mancano anche gli agrigentini “sbadati”. La sanzione è di 96 euro che può essere ridotta se pagata entro cinque giorni.
