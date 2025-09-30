Agrigento

Autotrasportatore rapinato prima di una consegna al mercato ortofrutticolo, indagini 

Un camionista campano è stato rapinato del borsello con all’interno quasi duemila euro. Stava consegnando un carico di merce al mercato ortofrutticolo di Agrigento

Fermato e minacciato prima di consegnare un carico di merce al mercato ortofrutticolo di Agrigento. È accaduto intorno alle quattro del mattino nei pressi di via Sirio, nel quartiere di Villaggio Mosè, dove un cinquantenne autotrasportatore campano ha consegnato ai banditi il borsello con all’interno quasi duemila euro.

Ad agire, secondo una prima ricostruzione, due malviventi a bordo di uno scooter con volto travisato e uno dei quali armato di coltello.

Il camionista è stato bloccato, minacciato e costretto a consegnare i soldi. Poi la fuga. L’autotrasportatore si è presentato poco dopo alla stazione dei carabinieri di Villaggio Mosè e ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un volto ai responsabili della rapina. 

