Svolta sull’omicidio di Mario Molinaro, fermato il vicino di casa

Un altro vicino di casa della vittima è indagato con l'ipotesi di favoreggiamento

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita sabato scorso in una delle abitazioni del progetto Capacity a Fondo Saccà. La Squadra Mobile ha sottoposto a fermo Maurizio Salvatore Gravagna, 63 anni, catanese, accusato di omicidio.

L’uomo è stato interrogato a lungo in Questura alla presenza del pm Giorgia Spiri e del suo legale, Antonio Centorrino. Un altro vicino di casa di Molinaro, Mario Orefice, 76 anni, è indagato con l’ipotesi di favoreggiamento.

