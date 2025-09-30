Pugni e schiaffi alla moglie, 66enne patteggia e svolgerà lavori di pubblica utilità 

Si conclude con un patteggiamento ad un anno e otto mesi di reclusione il procedimento a carico di un 66enne di Favara accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della moglie. L’accordo tra pubblico ministero e difesa è stato ratificato dal giudice Iacopo Mazzullo.

La pena di venti mesi è stata riconvertita in lavori di pubblica utilità che l’uomo svolgerà al Comune. La vicenda risale allo scorso ottobre quando la donna denunciò continue aggressioni e maltrattamenti. Tra gli episodi contestati anche quello di una minaccia con coltello.