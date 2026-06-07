Agrigento

Ballottaggio, il candidato Sodano ha votato: “profumo di libertà e progresso”

Sodano si è recato al seggio accompagnato dalla compagna Cristiana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Profumo di libertà, di progresso, di vita. Buon voto care concittadine e cari concittadini, le urne sono aperte fino alle 23 e domani fino alle 15!”. Cosi il candidato sindaco di Agrigento, Michele Sodano, lasciando il seggio elettorale. A fianco a lui la sua compagna, Cristiana, presente in ogni momento della campagna elettorale di Sodano. Emozionati, mano nella mano, si sono recati nel seggio elettorale della scuola Anna Frank.

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