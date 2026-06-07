Seggi aperti ad Agrigento, al via il ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge

Seggi aperti ad Agrigento per il turno di ballottaggio. Si potrà votare fino alle 23 e poi domani dalle 7 fino alle 15. Nell’ultima tornata elettorale, quella del 2020, la percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%).

La Città dei templi dovrà scegliere il nuovo sindaco tra Michele Sodano e Dino Alonge. Il primo, candidato del movimento Controcorrente, sostenuto dal centrosinistra, si era fermato ad un passo dalla vittoria al primo turno con il 39,13% pari a 11.596 preferenze. Alonge, avvocato sostenuto da una parte del Centrodestra, aveva ottenuto 10.308 voti pari al 34.79%.

I due candidati, negli scorsi giorni, hanno ufficializzato anche la loro squadra di assessori. Alonge ha scelto Paola Antinoro, Sergio Burgio e Pasquale Spataro in quota Fratelli d’Italia, Fabio La Felice per l’Udc, Nina Falzone per Forza Italia, Chiara Scorsone per Forza Azzurri, mentre Daniela Catalano e Giuseppe Accolla sono stati scelti direttamente dal candidato sindaco. Gli assessori designati da Michele Sodano sono: Filippo Bracco, Dario Cipolla, Giovanni Crosta, Irene Fucà, Roberta Lala, Elvira Mangione, Giuseppe Riccobene, ed Eleonora Sciortino, Umberto Rumolo, già assessore del Movimento 5 Stelle a Favara.