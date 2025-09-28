Agrigento

Rissa con coltello in via Acrone, intervento dei carabinieri: denunciato 38enne 

I militari hanno identificato uno dei protagonisti - un trentottenne marocchino - e lo hanno denunciato per porto abusivo di armi

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Una lite tra due persone ha rischiato di sfociare nel sangue e soltanto grazie all’intervento dei carabinieri si è evitato il peggio. È successo in via Acrone, a poca distanza dalla stazione centrale di Agrigento. Due uomini, per cause sconosciute, si sono affrontate in mezzo la strada. Il più esagitato ha tirato fuori un coltello con l’intenzione di colpire il rivale.

Sono stati alcuni residenti della zona, spaventati, ad allertare le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto evitando conseguenze ben peggiori. I militari hanno identificato uno dei protagonisti – un trentottenne marocchino – e lo hanno denunciato per porto abusivo di armi. L’uomo, infatti, aveva un coltello che è stato prontamente sequestrato. 

