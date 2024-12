Bombola prende fuoco in casa, carabinieri liberi dal servizio salvano coppia di novantenni 

Il caso ha voluto che nel momento di estremo bisogno e pericolo due carabinieri liberi dal servizio si trovassero a passare proprio da quelle parti. E non ci hanno pensato due volte ad intervenire e mettere in salvo una coppia di anziani coniugi. È successo a poca distanza da via Callicratide, nel centro di Agrigento. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Marito e moglie, entrambi novantenni, avevano appena azionato la stufa alimentata da una bombola per riscaldare la casa. Qualcosa è andato storto e dalla bombola sono cominciate ad uscire fiamme e fumo. Il rischio che potesse verificarsi una esplosione è stato alto. Marito e moglie hanno chiesto aiuto e sono stati proprio i due coraggiosi carabinieri, in quel momento liberi dal servizio, a intervenire e mettere in salvo i coniugi. Poi l’intervento dei Vigili del fuoco con la messa in sicurezza dell’intera zona.