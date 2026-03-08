Agrigento, 52enne trovato morto in un cortile: tragedia al Campo Sportivo

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento questa notte sono intervenuti via Nicone, dove un uomo, Giuseppe Alletto Sanfilippo, di 52anni, è stato trovato senza vita all’interno di un cortile tra alcune palazzine nel quartiere Campo Sportivo. E’ stato un passante a lanciare l’allarme; dopo aver identificato la vittima, sul luogo per una prima ispezione cadaverica il medico legale che ha escluso elementi che farebbero pensare al coinvolgimento di terze persone ed ha stabilito che l’uomo è morto per cause naturali.

Qualche giorno fa il 52enne in evidente stato di alterazione alcolica aveva insultato e molestato alcuni operai impegnati in dei lavori in un cantiere edile. Sul posto, lanciato l’allarme, erano intervenuti i poliziotti delle Volanti che lo avevano sanzionato per ubriachezza molesta e gli era stato applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi.