Brucia il bosco del Parco Icori: in azione Corpo Forestale e Vigili del fuoco

Un incendio è in corso all’interno del bosco nei pressi del Parco Icori. Il vento sta alimentando le fiamme. Una alta colonna di fumo è visibile dal centro città. Sul posto stanno lavorando a terra gli uomini del Corpo Forestale una squadra dei Vigili del fuoco; in aiuto anche dall’alto un elicottero per cercare di domare l’incendio.